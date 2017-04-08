Лукашенко встал на сторону «тунеядцев», раскритиковав своих подчиненных

По словам Александра Лукашенко, декрет № 3 о предупреждении социального иждивенчества был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, которые не понаслышке знакомы с данной проблематикой, сообщает интернет-газета Naviny.by.

«Исполнение декрета было отвратительным. Поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и сейчас думаю: какой там принцип заложен? А принцип тот же. Думаете, “тунеядцы”, как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по 12 долларов или сколько там отчислять? Не будут. Это — мина замедленного действия. Они опять дотянут до крайней точки — февраля или марта, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут — они пойдут опять по улицам, дорогам и так далее», — сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Поэтому, по мнению официального лидера, в разработке документов непосредственное участие должны принимать узкие специалисты: они могут предложить новые, более удачные подходы, пишет БелаПАН.

«Могли бы мы с учеными, гуманитариями, академиками проработать эту тему и несколько вариантов избрать? Нет, опять мне принесли этот проект декрета, положили на стол», — сказал Лукашенко.

В феврале и марте в разных городах страны прошли акции протеста против декрета.