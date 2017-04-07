Лукашенко обвинил Россию в неготовности создавать «настоящий» союз

Александр Лукашенко заявил, что Россия не готова к формированию «настоящего» Союзного государства Беларуси и России, об этом Лукашенко заявил в интервью телеканалу «МИР», передает «Интерфакс».

«Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство», — отметил Лукашенко.

По его словам, страны должны были провести референдум и установить общее законодательство, в том числе и Конституцию, но не сделали этого «в свое время». Президент Белоруссии заявил, что страны «повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать».

Лукашенко добавил, что страны должны решить вопрос о равных условиях для функционирования производства. «Какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия?» — сказал он.