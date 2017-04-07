Злоумышленник ограбил банк в Шумилино одним телефонным звонком

Неустановленный мужчина смог дистанционно выманить у финансового учреждения сумму, равную примерно 38 тысячам долларов. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Витебской области.

В рабочее время 6 апреля на телефон кассира одного из банков в Шумилино позвонил мужчина, который представился сотрудником техподдержки программного обеспечения.

Кассиру он объяснил, что для проверки системы нужно совершить некоторые операции. И в ходе разговора с женщиной дал указания ввести значения в платежную систему банка на перечисление денег.

В результате этих операций, слушаясь мужчину, 26-летняя кассир отправила международные денежные переводы неустановленным лицам в сумме более чем на 1,9 млн российских рублей и 4,9 тысячи долларов.

Часть операций на 260 тысяч российских рублей была заблокирована системой банка.

Шумилинский райотдел Следственного комитета возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 209 УК — покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Следователи осмотрели помещение банка, где работала кассир, изъяли мобильный телефон и ноутбук, допросили кассира и поручили органам внутренних дел провести оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.

Следователи готовят письмо в Нацбанк о срочном уведомлении всех банков, их филиалов и отделений о произошедшем в Шумилино и предотвращении подобных случаев.

Расследование уголовного дела продолжается.