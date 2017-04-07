Золотовалютные резервы Беларуси за март снизились на 6,2 млн долларов США

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 апреля 2017 г., по предварительным данным, составили 5016,1 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за март 2017 года ЗВР снизились на 6,2 млн долларов США (на 0,1%) после роста в феврале 2017 года на 37,3 млн долларов США (на 0,7%). По итогам первого квартала 2017 года прирост резервов составил 88,9 млн долларов США (1,8%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 апреля 2017 г. составил 5409,1 млн долларов США, снизившись за март на 199,3 млн долларов США (на 3,6%) после роста в феврале 2017 года на 214,2 млн долларов США (на 4%). За январь-март резервы в национальном определении выросли на 224,1 млн долларов США, или на 4,3%.

«Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Нацбанком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», — говорится в комментарии регулятора.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов США (на 18%), до 4927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 г. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США, отмечает Нацбанк.