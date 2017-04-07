На остановке в Минске автобус наехал на женщину. Она погибла

6 апреля около 23 часов на улице Лобанка произошло трагическое происшествие. 45-летний водитель автобуса «МАЗ», отъезжая от остановки общественного транспорта у дома № 99 по улице Лобанка, наехал на неизвестную женщину — около 50 лет на вид.

Как сообщает ГАИ МВД, женщина упала под заднее правое колесо с остановки общественного транспорта. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.