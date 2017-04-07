На остановке в Минске автобус наехал на женщину. Она погибла
- 07 апреля 2017, 11:39
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Места: Минск (5170)
Метки: Авто (4020), Происшествия (10182)
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