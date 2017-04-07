Белорусы смогут приобретать жилье в лизинг

В указе № 109, который Александр Лукашенко подписал 6 апреля, отмечено, что в Беларуси «сформированы правовые условия для предоставления физическим лицам во владение и пользование жилых домов и квартир по договорам финансовой аренды (лизинга)», сообщила пресс-служба президента.

Документ направлен на «активизацию рынка жилой недвижимости и повышение доступности жилья для граждан», cоoбщают Naviny.by.

Указом утверждается положение о лизинге жилых домов и жилых помещений. В нем устанавливаются особенности порядка заключения, исполнения и расторжения договоров лизинга, а также обязанности сторон.

Лизингополучателем жилого помещения является только физическое лицо — гражданин Беларуси или лица без гражданства, постоянно проживающие в стране. Жилой дом или квартира, полученные во временное владение и пользование по договору лизинга, не могут использоваться для предпринимательской деятельности. К ним применяются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, установленные для населения.

Договоры лизинга жилых помещений подлежат обязательной государственной регистрации.

Указ устанавливает обязательные требования к организациям, претендующим на право осуществления лизинговой деятельности с жилыми помещениями.

За гражданином, заключившим договор лизинга жилого помещения, сохраняется право состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий «до перехода к нему права собственности на это жилое помещение».