«Заставят работать — бросит пить». Что говорят белорусы, которые поддерживают налог на тунеядство

В то время как одни белорусы выходят на «Марши нетунеядцев», другие выступают на страницах районных газет с поддержкой декрета № 3. FINANCE. TUT. BY изучил районки и посмотрел, как герои публикаций объясняют важность налога для «социальных иждивенцев».

«Я за социальную справедливость, поэтому поддерживаю декрет»

«Трудолюбивые люди являются главным богатством нашей страны. Не понимаю, почему сознательные белорусы должны страдать и платить за несознательных? Считаю, что за пользование социальными благами каждому гражданину нашего общества нужно внести свой вклад. Никто ведь не отказывается от медицинской помощи, но при этом есть те, кто ничего не вносит в казну. Я за сохранение социальной справедливости, поэтому поддерживаю декрет», — говорит строитель Геннадий Васильцов Волковысской районной газете «Наш час».

Про бесплатную медицину, за которую по-честному должны платить все граждане, говорят многие герои материала. «Почему же кто-то, нигде не работающий официально, но вполне при этом материально обеспеченный (а таких немало), пользуется теми же социальными гарантиями, что и мы все?» — недоумевает педагог Данута Шидловская.

Мастер дистанции гражданских сооружений Ирина Соловей напоминает, что декретный отпуск в нашей стране — три года. И для того, чтобы обеспечить «такие блага», необходимо платить налоги.





Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY

— Недавно мой знакомый приехал из Америки, где вместе с женой помогал растить ребенка своей дочери. Целый год были они там, потому что в такой огромной и экономически крепкой стране, как Америка, декретный отпуск после рождения ребенка продолжается всего 12 недель, при условии, что молодая мать отработала в крупной компании не менее года. И оплачивается такой отпуск всего-то в паре-тройке штатов. Словом, молодые родители в Америке обязаны были работать, чтобы накормить и обеспечить свою семью, уплатив налоги, а отец-мать из небольшой и не настолько экономически крепкой Беларуси старались на первых порах своих детей поддержать, — приводит пример Ирина.

Пенсионерка Юзефа Горощик считает, что декрет № 3 может заставить работать «настоящих тунеядцев — пьяниц, алкоголиков, тех, кто ведет асоциальный образ жизни».

— В данном случае декрет № 3 мог бы стать стимулом для таких асоциальных людей. Естественно, будут сложности с их трудоустройством. Но, возможно, следом за обязательным устройством на работу человек поймет, что несет за собой для него отказ от алкоголя, жизнь без спиртного, — говорит пенсионерка в районке.

Многие жители Волковыска признают, что при определении тунеядцев каждый случай надо рассматривать отдельно.

— Также важно, что намечается исключить и обязательное условие о посещении ребенком в таком возрасте детского сада. Будут вычеркнуты из списка и те, кто в учитываемом периоде воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или воспитывает трое и более детей, — говорит юрист Наталья Яговдик.

«Большинство людей одобрительно относятся к декрету»

Председатель женской организации «Надежда» Гродненского района Лилия Кашенкова недовольна тем, что она работает и платит налоги, а кто-то при этом будет «только сливки снимать». Лилия уверена, что декрет поддерживает большинство белорусов: «Знаете, как бы там ни было, а большинство людей одобрительно относятся к декрету. Он — справедливый и способствует уравниванию в правах всех без исключения».





Фото: Вадим Замировский, TUT. BY

Жительница Гродно Валентина Владиславовна рассказывает региональной газете «Перспектива», что декрет поможет легализовать «черный» заработок: «Налог на тунеядство — не способ устрашения и «зарабатывания» государством денег, а возможность направить тех социально пассивных белорусов, которые заняты лишь собой и собственными делами, в новое русло и подтолкнуть к тому, чтобы они вышли «из тени».

Так считает и пенсионерка из Гродно Елена Малышева: «Давече мой сосед мне пожаловался, что у него маленькая пенсия — 170 рублей. Мол, как на нее жить. У меня она составляет 270 рублей. Но я на заводе 30 лет отработала, а он тряпки из Польши возил и продавал, минуя всех и вся. Помню, даже моя дочь для него провозила через границу свитера. Так он за каждый ей по 2 доллара платил. Раз платил, значит, сам навар имел. Только с государством не делился. А теперь плачет».

Заместитель директора по учебной работе Поречской школы Наталия Данилович считает, что декрет поможет молодым специалистам быстрее искать работу и ответственнее будут подходить к ней: «Знаю несколько фактов, когда молодые люди, окончив учебное заведение и получив диплом, не идут работать, а предпочитают родительский хлеб. Может, теперь такие специалисты поймут, что надо пытаться найти работу, более того, трудиться эффективно, чтобы ее не потерять».

«Несправедливо это, когда “безработный” катается в соседнюю Польшу»

Индивидуальный предприниматель из Щучина Анатолий Салкевич говорит, что декрет поспособствует честной конкуренции в белорусском бизнесе. «Экономически сложно конкурировать с “серым” бизнесом. Да и несправедливо это, когда “безработный” катается в соседнюю Польшу и развивает бизнес подпольно, но пользуется всеми теми же социальными благами, что и работающие земляки, уплачивающие налоги», — говорит ипэшник газете «Гродненская правда».





фото: Александр Чугуев, TUT. BY

Директор территориального центра социального обслуживания населения Вороновского района Антонина Эйсмонт считает, что декрет заставит работать тех, кто может работать, но живет за счет своих родственников: «Почему некоторые пожилые люди утром идут на работу, а их дети, молодые и здоровые, сидят дома и ничего не желают слышать про трудоустройство. Некоторые работают только на свой карман и не платят налоги, а желают получить от государства блага, которые создаются за счет налоговых отчислений работающих белорусов».

Так же думает водитель Слонимского комбината Сергей Мороз. «При этом немало молодых, здоровых и сильных граждан умудряются “сидеть на шее” у своих родителей-пенсионеров. Социальная инфраструктура финансируется из бюджета, значит, и наполнять его мы должны все вместе», — рассказал мужчина в интервью «Слонимскому вестнику».

Многие согласны и с тем, что в декрете сейчас много недочетов и его надо дорабатывать.

— На мой взгляд, 183 дня — это очень мало. Если человек не работал год и больше, тогда уже к нему можно принимать какие-то меры, причем обязательно изучать ситуацию каждого индивидуально — может, он творческий работник и так долго вынашивает свои творческие задумки. Думаю, и заочников-«платников» не нужно вносить в категорию плательщиков сбора, ведь они или их родители уже оплачивают учебу, — делится председатель Сморгонской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Виктория Матвеева с газетой «Светлы шлях».