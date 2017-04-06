Перенос рабочих дней в апреле

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  • 06 апреля 2017, 15:10
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Cогласно постановлению Совета министров (от 9 ноября 2016 г.) рабочий день с понедельника 24 апреля будет перенесен на субботу 29 апреля.

Таким образом белорусов в апреле ждут продолжительные выходные: с 22 по 25 апреля (25 апреля — Радовница).

Три выходных дня подряд будут в следующем месяце: с 7 по 9 мая. Рабочий день с понедельника 8 моя перенесен на 6 мая.

Вместе с тем организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.


Наша Нiва
KSK 10-16 04:

Метки: Общество (26053)

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