В Беларуси подорожало питание в детских садах

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  • 09 февраля 2017, 18:30
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Внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования». Об этом сообщили в пресс-службе Совета Министров.

В частности, стоимость на 5 процентов повысилась в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального образования, в учреждениях профессионально-технического образования, а также в оздоровительных лагерях и на питание участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования.

Стоимость питания может варьироваться в зависимости от возраста ребёнка и его пребывания в учреждении и составит в среднем в учреждениях дошкольного образования — от 41,14 до 77,44 рублей в месяц; в общеобразовательных школах — от 1,5 до 5,14 рублей в сутки.


Анастасия Томашева, tv2.by

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