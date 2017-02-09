Белорусы 11 февраля смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Жители Беларуси смогут рано утром 11 февраля наблюдать очередное полутеневое лунное затмение, сообщает astrobel.ru.

Находясь в фазе полнолуния, Луна пересечет земную полутень. Данное явление можно будет наблюдать из любой части республики, а также из Африки, Северной и Южной Америки, со всей Европы и большей части России (за исключением Дальнего Востока).

Стоит отметить, что данное полутеневое лунное затмение весьма похоже на предыдущее полутеневое лунное затмение, которое наблюдалось с территории Беларуси 16 сентября 2016 года. Тогда Луна погрузилась в земную полутень на 90%.

Само по себе полутеневое лунное затмение 11 февраля будет незначительным, так как Луна не погрузится непосредственно в земную тень, а лишь пройдет практически целиком через земную полутень, немного затенив один из своих краев. Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составит 98%, поэтому потемнение северного края Луны будет хорошо заметным в момент наступления максимума полутеневого затмения. Общая продолжительность полутеневого лунного затмения 11 февраля от момента вхождения Луны в полутень Земли и выхода Луны из полутени будет составлять 4 часа 19 минут.