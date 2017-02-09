Россия запустила непрерывный мониторинг мяса и молока из Беларуси

Россельхознадзор организовал полный контроль за перемещением белорусской животноводческой продукции по территории России с момента пересечения границы. Такие меры, как заявили в ведомства, были приняты по просьбе Минска.

Продукция будет отслеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий» до момента попадания на прилавок.

Ранее, отмечают в Россельхознадзоре, Беларусь неоднократно отвергала претензии к качеству своей продукции. В Минске заявляли, что нарушение санитарных норм выявляли в фальсифицированных товарах, произведенных в России.

Россельхознадзор заявил, что в 2017 году сотрудники ведомства нашли нарушения санитарных норм в белорусской говядине, молоке и птице. При этом Россия обвинила Беларусь во ввозе украинской говядины под видом белорусской.

В ответ на критику со стороны Россельхознадзора Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы ведомства Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».