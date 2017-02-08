За три года в Беларуси уничтожено сто тысяч диких кабанов

За последние три года в лесах Беларуси было уничтожено 100 тысяч кабанов, сообщил 8 февраля на пресс-конференции в Минске министр лесного хозяйства Михаил Амельянович.

Он напомнил, что решение об уничтожении диких кабанов как разносчиков африканской чумы свиней было принято в 2013 году, когда в Гродненской и Витебской областях фиксировались вспышки АЧС. На сегодня, по словам министра, в стране насчитывается 2,6 тысячи особей диких кабанов, пишет БелаПАН.

Что касается популяций других диких зверей в белорусских лесах, то они увеличиваются, сообщил Омельянович. Это, в частности, касается оленей, косуль и других животных. «Количество зверей растет, и идет развитие деятельности охотничьих хозяйств. Есть для этого площади. Но по многим видам животных (лоси, олени, косули) мы еще не дошли до оптимального значения», — подчеркнул министр.

Он также затронул тему популяции волков. При оптимальном количестве для Беларуси 500-600 особей на учете в 2016 году было 1637 волков, сообщил чиновник. В этом году, по его словам, ведется подсчет волков в лесах, особенно в заказниках, где их проживает большое количество. «Есть защитники волков, экологи, ученые. Но волк наносит большой урон домашнему животноводству. Нужно сохранять популяцию, но не в таком количестве», — подчеркнул Амельянович. Волки, по его словам, уничтожают животных и в заповедниках: один волк в течение года съедает 1,5 тонны мяса. «Для того чтобы обеспечить жизнедеятельность этого хищника, нужно большое количество других животных в лесах», — добавил глава Менлесхоза.