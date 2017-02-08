Завтра в Беларуси прогнозируется до −27°С мороза

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  • 08 февраля 2017, 17:04
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Как сообщает республиканский гидрометцентр, температура в стране может опуститься до −27°C.

Завтра будет переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. На дорогах вероятна гололедица. Ожидается восточный ветер 4-9 метров в секунду. Ночью температура будет 17-24°С ниже нуля, в северо-восточном регионе Беларуси — минус 25-27°С. Днём температура будет в районе 7-15°С ниже нуля.

Метки: Погода (1578)

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