Завтра в Беларуси прогнозируется до −27°С мороза

В реанимацию ЦРБ 4 февраля доставлен годовалый мальчик с диагнозом «отравление стеклоочистителем».
Суд Гомельского района приговорил жителя Гомеля, который, посещая магазины в сельской местности, выдавал себя за санитарного инспектора, к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колони...
Опасная ситуация попала на видео в Мозыре. Мужчина принимается перебегать дорогу в районе нерегулируемого перехода — очевидно, стараясь попасть на автобус. Водитель одной из машин отреагировать не усп...
В Речицую ЦРБ 30 января доставлена 72-летняя пенсионерка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени со сдавленной субдуральной гематомой справа, отеком головного мозга...
За последние три года в лесах Беларуси было уничтожено 100 тысяч кабанов, сообщил 8 февраля на пресс-конференции в Минске министр лесного хозяйства Михаил Амельянович....
Жительница Добруша пожаловась в электронном обращении в редакцию «Добрушского края», что у нее из водопроводного крана течет ярко-синяя вода, а коммунальники в ответ только развели руками на вопросы п...
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