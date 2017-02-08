Видеофакт: могилевчанин изучил вакансии Госслужбы занятости по своей специальности

Чиновники периодически сообщают белорусам, что проблемы с трудоустройством в республике нет, так как количество вакансий превышает количество официально зарегистрированных безработных. При этом приводятся голые цифры, а о том, что представляют собой эти вакансии, ничего не говорится. Могилевчанин, владелец Youtube-канала «Restoring Cars», посмотрел, что предлагает служба занятости по его специальности «электрогазосварщик» в Могилеве.

Результаты оказались удручающими: на город с населением свыше 360 тыс. человек нашелся всего десяток соответствующих вакансий, при этом занять ни одну из них для автора видео не представляется возможным. Нанимателям требуются сварщики только определенных категорий, поэтому обладатели иных категорий автоматически отсеиваются. Для соответствия некоторым вакансиям требуется российская (!) аттестация, чтобы пройти аттестацию для других вакансий нужно выложить кругленькую сумму в 550 рублей. Подавляющему большинству безработных неоткуда взять такие деньги.

Единственный наниматель предлагает более-менее приличный заработок в 900 рублей. На остальных вакансиях зарплата колеблется в диапазоне 300-500 рублей. И это за вредную и тяжелую работу электрогазосварщика.

Самое интересное выясняется под конец. На сайте Госслужбы занятости для электросварщиков в Могилевской области нет предложений, опубликованных позднее 12 января! Таким образом, может оказаться, что свободных вакансий по специальности автора видео уже нет вообще.

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