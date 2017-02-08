За 12 дней до последнего срока «тунеядский» сбор заплатили менее 10% из 470 000 граждан, получивших извещения
- 08 февраля 2017, 11:22
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