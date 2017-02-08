За 12 дней до последнего срока «тунеядский» сбор заплатили менее 10% из 470 000 граждан, получивших извещения

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  • 08 февраля 2017, 11:22
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Министерство по налогам и сборам опубликовало последние данные по ситуации с «налогом на тунеядцев». На 7 февраля гражданам Беларуси было прислано около 470 тысяч сообщений о необходимости заплатить сбор. Заплатили его только 44,5 тысячи человек. Это менее 10%. В бюджет поступило более 13,4 млн рублей.

Налоговики предупреждают, что срок оплаты сбора на финансирование госрасходов 2015 года заканчивается 20 февраля 2017 года. Подробнее см. здесь.

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