За 12 дней до последнего срока «тунеядский» сбор заплатили менее 10% из 470 000 граждан, получивших извещения

Министерство по налогам и сборам опубликовало последние данные по ситуации с «налогом на тунеядцев». На 7 февраля гражданам Беларуси было прислано около 470 тысяч сообщений о необходимости заплатить сбор. Заплатили его только 44,5 тысячи человек. Это менее 10%. В бюджет поступило более 13,4 млн рублей.

Налоговики предупреждают, что срок оплаты сбора на финансирование госрасходов 2015 года заканчивается 20 февраля 2017 года. Подробнее см. здесь.