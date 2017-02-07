МВД Беларуси выполнило поручение Лукашенко «по Данкверту» и начало проверки по действиям чиновников Россельхознадзора

МВД сообщило, что располагает информацией о распространении рядом чиновников Россельхознадзора информации, дискредитирующей белорусских производителей.

Министерство внутренних дел Беларуси начало доследственные проверки в отношении ряда должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор), сообщили в МВД.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 3 февраля, обращаясь к главе МВД Игорю Шуневичу, сказал, что «надо возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству, как это было с Баумгертнером (бывшим топ-менеджером российского "Уралкалия" — Sputnik)».

«В целях предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента», — сообщили Sputnik во вторник в министерстве внутренних дел Беларуси.

В МВД отметили, что они располагают данными о том, что отдельные должностные лица Россельхознадзора «в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории РФ, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей».

В частности, отметили в МВД, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более пяти миллионов рублей (примерно 2,5 миллиона долларов).

По материалам проверок осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств, сказали в МВД.

Там отметили, что по каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Беларуси для дачи правовой оценки.

Санкция статьи 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента» наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, уточнили в МВД.