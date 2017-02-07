Как выглядит паспортный контроль на границе Беларуси и России

С 7 февраля Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Беларусью. Еврорадио отправилось под Оршу, чтобы посмотреть, как и у кого российские пограничники проверяют паспорта.
На трассе E30 пограничники останавливают каждую машину, которая едет из Беларуси в Россию. У тех, кто едет в Беларусь, документы не проверяют. Кстати, здесь оборудовано что-то вроде погранперехода, но проверка происходит немного не доезжая до него. Мы проходим проверку без проблем.
Дизели до российской станции Красное ходят из Орши дважды в сутки. Первый ― в 9:30 утра. Желающих ехать дальше в Красном ожидает пересадка на дизель до Смоленска. Но и их, и тех, кто уже приехал, на платформе встречают пограничники.
Никакой инфраструктуры для пограничного контроля на станции нет. Люди в зелёной форме просто ждут пассажиров у первого вагона поезда. Паспорта не проверяют ― просто просматривают. Тем не менее, образуется очередь.
Людей с красными российскими и с синими белорусскими паспортами пропускают быстро. К другим документам пограничники присматриваются более пристально. При нас они остановили человека в бело-сине-красной шапке, он вынужден был предъявлять дополнительные бумаги. Но, когда мы попытались снять это на видео, пограничники нам помешали и заставили удалить ролик и все снимки.
Жители деревни Зюзьки на российско-белорусской границе говорят, что для них 7 февраля ничего принципиально не изменилось. Их больше интересует, что в соседней Беларуси людям, чтобы ходить за грибами, нужно будет брать справки и платить налог (на самом деле, такого нет). А на границе, говорят они, всегда что-то меняется.
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