Фотофакт: под Слуцком пёс несколько дней охранял тело погибшей подруги

Недалеко от Слуцка на дороге Маглыши — Клепчаны пёс несколько дней охранял тело погибшей собаки, сообщает SlutskGorod.

Другие пользователи соцсети в комментариях подтвердили, что видели собаку: «отгоняла ворон», «легла и стала греть мёртвую собаку», «скребёт лапой, мол, вставай».





Купив ливерную колбасу, мы с волонтёром Надеждой Пашко отправились на место. Судя по следам от колёс и лежащим неподалёку кускам хлеба, многие, кто проезжал мимо, останавливались и кормили пса.

Увидев гостей с ливеркой, истощённый пёс (предположительно, породы немецкая овчарка) подошёл к нам, съел немного колбасы и вернулся обратно к телу суки. Он массировал её лапами, смотрел на нас и будто просил о помощи.





Но его «подруга» давно окоченела. В её теле мы увидели большое отверстие, похожее на пулевое ранение.

Надежда приняла решение забрать пса на передержку, доставить его к месту согласился местный житель Иван.

Напуганное животное с трудом затащили в будку микроавтобуса и увезли к месту временного пребывания неподалёку от Слуцка.





Если Вы узнали этого пса, Ваши знакомые потеряли похожую собаку или Вы просто хотите забрать его себе, звоните: +375(29)654-13-89 — Надежда.



