AliExpress меняет правила доставки товаров в Беларусь

Один из крупнейших онлайн-моллов мира AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Беларусь, Украину и Россию. Такая информация размещена в опубликованном на сайте компании в пресс-релизе.





Услуга эконом-доставки станет недоступной для товаров стоимостью больше $2, направляющихся в Беларусь. Эта же услуга перестанет действовать для покупателей из России и Украины вне зависимости от стоимости. Присвоение трек-номеров для таких товаров станет обязательным.

Введение данных мер связано с улучшением качества логистического обслуживания, отмечается в пресс-релизе.