В США на автозаправке застрелили 34-летнего минчанина

  1. Главная страница
  2. Новости Беларуси
  • 07 февраля 2017, 09:24
  • 1108
  • 0




В США в штате Джорджия на автозаправке застрелили 34-летнего минчанина Виталия Мялика. Происшествие произошло 3 февраля. Телеканал FOX5 сообщает, что у него возникла ссора с двумя неизвестными в возрасте 18-25 лет. Один из них, афроамериканец, взял из автомобиля винтовку и выстрелил в белоруса. Мужчина скончался на месте. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, которые скрылись с места убийства.

В этом году Мялик мог получить американское гражданство, к нему собиралась переехать семья — жена и двое маленьких детей. Сейчас жена погибшего собирает деньги на визу и перелет в США за телом мужа.

Люди в материале: Виталий Мялик (1)

Метки: Криминал (7567)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах

Самое читаемое