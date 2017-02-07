В США на автозаправке застрелили 34-летнего минчанина

В США в штате Джорджия на автозаправке застрелили 34-летнего минчанина Виталия Мялика. Происшествие произошло 3 февраля. Телеканал FOX5 сообщает, что у него возникла ссора с двумя неизвестными в возрасте 18-25 лет. Один из них, афроамериканец, взял из автомобиля винтовку и выстрелил в белоруса. Мужчина скончался на месте. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, которые скрылись с места убийства.

В этом году Мялик мог получить американское гражданство, к нему собиралась переехать семья — жена и двое маленьких детей. Сейчас жена погибшего собирает деньги на визу и перелет в США за телом мужа.