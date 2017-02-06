Суд над подростком, устроившим резню бензопилой в минском торговом центре, назначен на 20 февраля

Помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян сообщила БелаПАН, что дело бывшего студента первого курса МИТСО, напавшего с бензопилой на людей в ТЦ «Новая Европа», начнет рассматриваться 20 февраля.

Напомним, материалы этого уголовного дела в Мингорсуд 29 декабря направила Генеральная прокуратура.

«Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено полно и объективно. Действия обвиняемого квалифицированы правильно. Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не установлено», — говорилось в сообщении главного надзорного органа страны.

17-летнему Владиславу Казакевичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 УК (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).

По данным следствия, 8 октября 2016 года около 17.30 парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента, заведенной и готовой к применению бензопилой. Подросток выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать. Второй женщине 1973 года рождения нанес два удара бензопилой. После того, как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла от гитары топор-кувалду и нанес женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия.

Затем обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам, которым впоследствии была оказана медицинская помощь. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины и родственники погибшей.

Спустя непродолжительное время нападавший был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции.

В ходе следствия установлен факт приготовления обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из столичных вузов. Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Он собирался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, где в это время занимались 178 студентов, с целью нападения на них. Довести свой умысел до конца подозреваемый не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию вуза.

В ходе следствия допрошено порядка 200 свидетелей, проведены десятки экспертных исследований. Исследована личность обвиняемого. Допрошены его одноклассники, учителя, одногруппники, преподаватели и другие лица.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.