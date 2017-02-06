Вокалист Sepultura встречается с минчанкой, любит драники и носит футболку «Слухай сваё»

Вокалист Sepultura Деррик Грин носит паспорт в обложке с белорусским орнаментом, символизирующим любовь, благополучие и свободу. Обложку ему подарила белоруска Юля во время концерта метал-звёзд в минском клубе Re:Public несколько лет назад. Это был день знакомства музыканта и дизайнера кожаных аксессуаров, которое переросло в любовь.

«Я с детства люблю именно тяжёлую музыку, и на то время слушала Sepultura уже лет восемь, ― рассказывает Юля историю знакомства с Дерриком. ― Я принесла браслеты ― хотела подарить участникам. Мы были с подругой, она не говорила по-английски, и в гримёрке после концерта я больше переводила для неё. Разговоры были ни о чём и обо всем на свете, потому что музыканты группы ― очень открытые люди».







Юля оставила Деррику свои адреса в соцсетях, и тот сразу её отыскал. Началась переписка. Потом ― встречи в разных городах. Потом Юля поехала в Сан-Паулу в гости к музыканту, а после Нового года Деррик Грин посетил Минск.

«Он хотел посмотреть, как мы живём. Ему интересна наша культура. Он интересовался, какая у нас самая популярная рок-группа. Однако уровня Sepultura я команд не вспомнила, поэтому назвала „Песняров“. Ещё спрашивал о наших народных песнях, ― продолжает девушка . ― Правда, были как раз лютые морозы, −24, а он не любит холод и снег. Поэтому гуляли не много. По улице Деррик ходил полностью замотанный ― я связала ему шарф, чтобы он не замёрз. Его было трудно узнать, хотя мы и в метро спускались. Узнали в Гранд-кафе, где мы часто бывали».

О Деррике Юля может долго рассказывать. Говорит, чтобы мы писали больше о нём, мол, он очень открытый человек, всегда отвечает своим фанатам.

«Я, честно говоря, в шоке до сих пор, ― смеётся Юля. ― Он ― как белорус, душа его белорусская».







Деррик ― вегетарианец, поэтому в Минске найти что-то хорошее и вегетарианское было непросто. Однако с белорусской кухней американский музыкант познакомился у Юли дома: полюбил драники, вареники с картофелем и грибами, вегетарианский борщ и грибной суп. А ещё из Минска Деррик Грин привёз майку «Слухай сваё» и теперь мечтает о ещё одной, где название нашей страны будет написано кириллицей, так, полагает музыкант, с надписью по-английски майка из Беларуси теряет концепт.





Весной Юля планирует путешествие к Деррику в Бразилию. После этого пара планирует начать жить вместе, скорее всего, на родине музыканта, в США.

«В любом случае, я поеду за ним, как жена декабриста», ― смеётся девушка.

В будущем Юля собирается вести хозяйство и продолжит заниматься кожаными изделиями. Кстати, Деррик носит украшения, сделанные любимой: браслет и подвеску.



