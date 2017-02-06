В Администрации президента сократят 30% государственных служащих

Оптимизация в Администрации президента Беларуси произойдет на 30%. Об этом сообщила журналистам глава Администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего у главы государства совещания.

«Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура Администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили», — заявила Наталья Кочанова.

Она отметила, что работа по оптимизации штатной численности всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей. Исходя из этого, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Глава Администрации президента отметила, что к совещанию было необходимо выработать предложения по действенной структуре, которая бы позволила меньшим количеством людей выполнять возложенные на Администрацию президента функции. Эти меры также создадут условия для повышения зарплат оставшимся в штате госслужащим.

Однако оптимизация и совершенствование работы в первую очередь нацелены на эффективное решение задач, которые должны быть главенствующими в работе Администрации президента. «Прежде всего, это работа с обращениями граждан, работа помощников в регионах. Ответственность, исполнительская дисциплина, работа с людьми — вот основные вопросы, на которые глава государства сегодня сделал акцент», — отметила Наталья Кочанова.

Оптимизация в Администрации президента фактически должна произойти с 1 мая, когда вступит в действие соответствующий указ, уточнила глава Администрации. Но это лишь первый шаг в работе по сокращению штатной численности государственных органов по всей стране. «Этой же работой сегодня занимается и правительство, и все республиканские органы управления. Сейчас уже отрабатывается указ по оптимизации, где будет определен и процент сокращения для всех остальных госучреждений, республиканских и местных органов власти», — заявила она. По ее словам, остается открытым вопрос в части оптимизации на уровне местных органов власти. Так, правительство предлагает не трогать численность рай- и горисполкомов.

«Мы считаем, что для того, чтобы сегодня выйти на повышение заработной платы во всех республиканских органах управления и для госслужащих, которые работают в местных органах власти, оптимизация должна коснуться практически всех организаций и учреждений», — добавила Наталья Кочанова.