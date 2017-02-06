В Беларуси к новому учебному году будет переработана учебная программа

Вице-премьер белорусского правительства Василий Жарко в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 5 февраля, сообщил, что «к новому учебному году учебная программа будет переработана».

По его словам, «работа идет постоянно», пишет БелаПАН. «Общаясь с преподавателями, с учителями в школах, с родителями, все озвучивают и признаются в том, что действительно она перегружена. Она несовершенна. И требует доработки. Я дал поручение Министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, из опытных руководителей наших институтов. У нас учебными программами занимается Национальный институт образования. И он должен все это аккумулировать. В рабочую группу входят и учителя из регионов, сельских школ. Этот процесс постоянный», — отметил чиновник.

Жарко рассказал, что учителя замечают, что иногда выполняют не свойственные им функции. «Их просит МВД посмотреть, если ребенок не там дорогу перешел — его оштрафовали. И сразу же на комиссию по делам несовершеннолетних. И педагог или классный руководитель должен зайти в семью», — отметил вице-премьер.

При этом он справедливо уверен, что «воспитывать ребенка должен и учитель, и родители».

«Но в то же время учитель должен дать в полном объеме учебную программу для своего школьника, — заявил Жарко. — Прежде всего его задача — научить ребенка. Тогда не потребуются репетиторы. Ведь кто такие репетиторы? Это те же учителя. Ученик был перегружен, не успел подготовиться, а вот в субботнее время или в воскресенье, мы знаем на многих примерах, на своих детях, десятый-одиннадцатый классы — репетиторство, если хочешь поступить в высшее учебное заведение. Этого не должно быть. Конечно, может, где-то если временно взять и углубить знания, но не на постоянной основе».

Отвечая на вопрос об общих направлениях изменений, намеченных Минобром, вице-премьер сказал: «Нельзя бросать все старое. Багаж старый, если ты учился — ты его помнишь всю жизнь. Это должно быть основой. Но с привлечением нового, того, что мы получаем в настоящее время».

Беларусь в этой сфере, по словам вице-премьера, «открыта для всего нового».