С сегодняшнего дня вступило в силу решение ФСБ о погранзонах на границе с Беларусью

Решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на граничащей с Беларусью территории РФ вступило в силу с сегодняшнего дня.

Соответствующие приказы были подписаны директором ФСБ Александром Бортниковым 29 декабря 2016 года, пишет БелаПАН.

В приказах пограничная зона детально прописана для каждого района на территории трех российских областей — Псковской, Смоленской, Брянской — и привязана к географическим координатам. Погрануправлениям ФСБ в этих регионах приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону, а также установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки.

Раньше погранзона в Псковской области проходила по побережью Псковско-Чудского озера и вдоль сухопутной границы России с Латвией и Эстонией, в Брянской — узкой полосой вдоль границы с Украиной. В Смоленской области, которая целиком прилегает к Беларуси, погранзоны не было вовсе.

В погранслужбе ФСБ РФ утверждают, что белорусских граждан нововведение не затронет.

«Для граждан Беларуси, которые пересекают границу с Россией, все останется как раньше: при себе нужно иметь только паспорт, никаких дополнительных документов не требуется», — заявил 2 февраля в комментарии БелаПАН представитель погранслужбы ФСБ. Решение российской стороны касается граждан третьих стран, которые едут из Беларуси в Россию, подчеркнул он.

В погранслужбе ФСБ также отметили, что на границе с Беларусью пока не будет никаких пунктов пропуска — у всех въезжающих лишь будут проверяться паспорта. Паспортная проверка будет проводиться при пересечении границы и в поездах.

Между тем президент Беларуси назвал решение ФСБ России чисто политическим выпадом. «Они от кого границу сегодня закрывают? Что это за пограничная зона в 30 километров? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это, я считаю, чистый политический выпад», — заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля.

В ФСБ одним росчерком пера поставили крест на международных договоренностях, добавил он. По словам Лукашенко, действия России могут вылиться в серьезный конфликт — Беларусь в ответ примет адекватные ответные меры, которые будут касаться экономики, таможенной сферы, «вообще контроля границы».

При этом глава государства подчеркнул: «Но россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так и будут приезжать. Это я твердо гарантирую. Они (ФСБ — БелаПАН.), может, и хотели бы, чтобы мы приняли ответные действия, и этим самым как-то наших братьев русских, россиян ограничивали в передвижении на этой границе. Но мы никогда на это не пойдем».

Как считает Лукашенко, решение о погранзоне Россия приняла в ответ на введение Беларусью безвизового режима на пять дней для граждан 80 государств (указ президента № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» бы подписан 9 января этого года). Россию, по его словам, задело то, что Беларусь приняла решение о безвизовом режиме самостоятельно. Однако, несмотря на то, что Беларусь, как «суверенная, независимая страна», имеет право принять такое решение, оно было согласовано с российской стороной, добавил глава государства.