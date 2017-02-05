В Минске рабочим вместо зарплаты выдают сертификаты «Евроопт»

Работник «Минскторгавтотранса» пожаловался в Мингорисполком, что второй год подряд сотрудников предприятия вынуждают брать сертификаты на приобретение товаров в «Евроопте» в счет заработной платы, пишут Naviny.by.

«Я предпочитаю приобретать продукты в других магазинах, но сертификаты нам навязывают, намекая, что, отказавшись от них, можем лишиться работы», — рассказал мужчина.

В Мингорисполкоме обращение взяли на контроль, сообщает агентство «Минск-Новости».