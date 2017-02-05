МЧС: В Беларуси набирает популярность игра, которая толкает детей на суицид

Представитель МЧС отметила, что в Беларуси набирает популярность игра, которая толкает детей на совершение самоубийств.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредило о том, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних, об этом в Facebook написала официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Беларуси Марина Бинкевич.

«Сейчас среди детей новомодной стала игра: "Беги или умри!" Суть этой игры перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра популярна по всей России и уже пришла в Беларусь», — отметила Бинкевич.

По ее словам, водителям нужно быть предельно внимательными, когда видят детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься прямо под колеса.

Она также призвала родителей проверить, в каких группах в соцсетях находятся их дети. По ее словам, в соцсетях появилась новая игра, она опасна тем, что провоцирует детей на совершение суицидов.

«Дети "покупают" свою смерть! После приобретения приложения за ними закрепляется человек, следящий за выполнением заданий, последним этапом игры является суицид», — предупредила Бинкевич.

Она посоветовала родителям обратить внимание на следующее: «Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать, рисует китов, бабочек, единорогов, в группах, содержащих в названии следующее: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20″, f57, f58, "Тихийдом", "Рина ", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего..." хэштеги: домкитов, млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28».

Она также отметила, что признаком вовлечения в опасную игру является то, что ребенок переписывается в вайбере (и других мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.

Бинкевич также назвала «опасные» хеш-теги-: #f53 #f57 #f58 #d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть.