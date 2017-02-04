Бывшего врача-психиатра задержали в столице за выращивание галлюциногенных грибов

Столичные правоохранители задержали пенсионера, выращивавшего запрещенные грибы.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 61-летний мужчина, в прошлом врач-психиатр, у себя дома выращивал псилоцибиновые грибы, пишет БелаПАН. Они содержат галлюциногенные (психоделические) вещества, а их выращивание законодательно запрещено. Мужчину задержали сотрудники столичного наркоконтроля.
У себя дома пенсионер организовал настоящую лабораторию, где имелось все необходимое для выращивания грибов. В квартире оперативники обнаружили и изъяли более 115 г сухих грибов, также имелось 15 г марихуаны, трансформатор, компрессор, семена, удобрения.
Мужчина рассказал, что выращивал грибы как для себя, так и для сбыта.
В отношении него сейчас возбуждено дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
Самое обсуждаемое
Снесенное еврейское кладбище в центре Гомеля: мифы и реальность. Гомельский историк опроверг государственные СМИ и пояснил, почему «элитные дома» нельзя строить на костях
Россия установила пограничную зону на границе с Беларусью
Слухи вокруг предприятия «Гомельагрокомплект»: зарплата мясными консервами или выгодная для работников система рассрочки?
«Там было еще три машины, но почему-то забрали именно мою!» Репортаж из кабины эвакуатора
Кадровые перемены на Гомельщине: изменения коснутся администрации Новобелицкого района и федерации профсоюзов
Гомельчанин строил резиденцию Лукашенко, а потом стал «тунеядцем»
Эксперимент: в Гомеле детские сады впервые попробуют встраивать в новые многоэтажки