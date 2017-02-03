В Минске судят футбольных фанатов за «радикальные идеи антифашизма и антирасизма»

В суде Первомайского района Минска 3 февраля начался процесс по так называемому «делу антифашистов».

Майки — долой

На скамье подсудимых в клетке — четверо молодых людей. Еще двое — в зале.

Поддержать ребят пришло много народу — зал суда был полностью заполнен. Соответственно, милиционеры приняли чрезвычайные меры безопасности: уже на входе в суд сотрудник в штатском с видеокамерой вел перепись посетителей. На входе в зал людей встретила рамка металлоискателя и еще один «оператор».

За каждым — от знакомого обвиняемых до адвоката — присматривали очень пристально. Антифашистов, пришедших зрителями на процесс, омоновцы заставляли поднимать свитера и показывать майки под ними.





Двоим парням приказали майки снять. Беспокойство у милиционеров вызвали надписи «Революция сознания. Она уже идет» на одной из маек, и надпись «антифа» на другой.

На вопрос, на каком основании людей раздевают, один из омоновцев ответил так:

«Мы не заставляем людей снимать майки, мы предлагаем. Иначе им просто может не хватить места в зале суда».

В самом зале, кстати, сразу зазвучали крики в адрес посетителей процесса: «Не надо махать друг другу!», «Не надо снимать!» — Милиционеры пресекали все попытки коммуникации.

Помахать сыну не позволили даже матери Ильи Воловика.

Старое дело на новый лад

Стычка между сторонниками двух минских футбольных клубов — «ультраправых» фанатов «Торпедо» и «антифашистов», болеющих за «Партизан» — произошла еще 29 июня 2014 года. Сначала дело было прекращено, но почти через 1,5 года в феврале 2016 задержали двоих сторонников антифашистского движения — Артема Кравченко и Андрея Чертовича. Их обвиняли в хранении наркотиков.

Через месяц после задержания Чертовича с Кравченко дело о драке в 2014 году вдруг возобновили, провели ряд обысков среди минских антифа, некоторых задержали.

Таким образом, судят шестерых. Это Илья Воловик, Вадим Бойко, Дмитрий Цеханович, Филипп Иванов, Артем Кравченко и Андрей Чертович. Их всех обвиняют в особо злостном хулиганстве. Кроме того, Воловика обвиняют в руководстве незарегистрированной организацией — а это может повлечь лишение свободы на срок до 3 лет. Кравченко с Чертовичем обвиняют в хранении и распространении наркотиков.

Четверо парней находятся под стражей. Кравченко и Чертович с февраля 2016 года, Воловик и Бойко — с марта.





Филипп Иванов и Дмитрий Цеханович пока на свободе. Иванов работает интерном в 10-й клинической больнице, он анестезиолог-реаниматолог. Цеханович — грузчик в магазине «Каравай».

Интересный момент в деле, что сначала никаких пострадавших в нём не было — они также появились только через полтора года. По словам адвоката Анны Бахтиной, пострадавшими будут проходить пассажиры того троллейбуса и фанаты «Торпедо».

Правда, на процесс никто из них не пришел.

Также, по неподтвержденной пока информации, один из фанатов «Торпедо» вдруг решил стать потерпевшим после того, как его закрыли за дело, связанное с наркотиками.

Радикальные идеи антифашизма и антирасизма

Прокурор зачитал обвинение. По версии следствия, Илья Воловик возглавлял ряд «общественных объединений, не прошедших государственную регистрацию»

«Первая кровь», «Шайка», «Red-white hunters», «Hardblow», «New school band», — перечислил прокурор, — Группы, чья деятельность связана с насилием над гражданами, пропагандой радикальных идей антифашизма, антирасизма, анархизма» .

Воловика прокурор неоднократно назвал одним из руководителей этих «организаций». Якобы Воловик осуществлял подбор и прием новых членов, организовывал тренировки, драки с оппонентами, собирал взносы. Драку с торпедовцами Воловик спланировал заранее, а в ходе ее координировал действия других.

Первая стычка с торпедовцами 29 июня состоялась на остановке на улице Нестерова, продолжил читать обвинение прокурор.

Действуя по мотивам идеологической вражды в отношении социальной группы фанатов «Торпедо» обвиняемые устроили потасовку непосредственно на остановке.

Затем торпедовцы загрузились в троллейбус № 3, чтобы поехать на стадион: должна была состояться игра «Торпедо» — ФК Молодечно. Обвиняемые на машине подъехали на другой остановке, на Ангарской.

Один из обвиняемых, Филипп Иванов, отказался участвовать в дальнейшем.





Но другие действовали. По словам прокурора, Кравченко снял «рога» троллейбуса с проводов. Бойко разбил стекло в задней двери троллейбуса. Цеханович и Воловик оскорбляли, запугивали и избивали фанатов «Торпедо», распылили «неустановленное раздражающее вещество» в салоне. Одному из пострадавших порвали майку и куртку.

Кроме того, прокурор озвучил, за что задержаны Кравченко и Чертович. По версии следствия, в мае 2015 года Кравченко и Чертович продали 1,5 грамма марихуаны знакомому. А в феврале 2016 года Чертович приобрел себе гашиш. Часть употребил, часть перепродал Кравченко — ее и нашли у того позже при обыске.

Илья Воловик признал вину частично (руководство незарегистрированной организацией он отрицает). Частично признали вину и Вадим Бойко, Филипп Иванов. Дмитрий Цеханович признал вину полностью, Андрей Чертович — полностью не признал. Частично признал и Кравченко — драка была, наркотики были, но их он не продавал.

Кстати, некоторые из обвиняемых уже имеют судимости. Илья Воловик был осужден на год и 6 месяцев с отсрочкой за злостное хулиганство, также срок с отсрочкой получал и Кравченко.

Процесс продолжится в понедельник 6 февраля.