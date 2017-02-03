Лукашенко потребовал завести уголовное дело на главу Россельхознадзора. В Кремле выразили недоумение

Пресс-служба российского президента прокомментировала предложение Александра Лукашенко возбудить в Беларуси уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Москва высказала недоумение в связи с предложением президента Беларуси Александра Лукашенко возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского главы государства.

В пятницу белорусский лидер в ходе пресс-конференции «Большой разговор с президентом» высказался о необходимости возбудить уголовное дело против Данкверта «за нанесение ущерба государству» (препятствование поставкам белорусского продовольствия в Россию, которые наносят ущерб республике).

«В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Беларуси открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением», — сказали в пресс-службе президента РФ.

Ранее слова белорусского президента прокомментировали в Россельхознадзоре, заявив, что не видят причин для беспокойства по поводу предложения Лукашенко в отношении Данкверта. Все ограничения ведомство накладывает в рамках международных правил торговли, заявила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В прошлом году Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку в РФ продукции животного происхождения с ряда предприятий Беларуси, объясняя это нарушением техрегламентов ЕАЭС.