За деньги ушедшие в 2015 году коррупционерам можно было бы 46 тысяч двухкомнатных квартир. В Беларуси вышел видеоролик о коррупции в госзакупках

На youtube-канале Sympa Belarus появился видеоролик, который подробно рассказывает о коррупции при госзакупках в Беларуси в 2015 году и на что эти деньги можно было бы потратить, если бы они не остались в бюджете.

«По статистике через госзакупки в Беларуси распределяется порядка 10% ВВП страны. По итогам 2015 года за счёт средств бюджета были приобретены товары и услуги на 5,5 миллиардов долларов США. Это треть всех расходов консолидированного бюджета. Такой суммы хватило бы, чтобы полностью покрыть расходы государства на образование на два года. Госзакупки обошлись бюджету на 11% дороже, чем зарплаты всех бюджетников страны. Добрый кусок этого пирога мог осесть в карманах чиновников, заказчиков и продавцов.

По оценкам Transparency international, при госзакупках из-за коррупции теряется около 20% выделенного бюджета. Это значит, что в 2015 году Беларусь могла потерять один миллиард сто миллионов долларов. На эти деньги можно было бы построить 365 километров хорошей трассы или отменить транспортный налог на 6 лет. Построить 46 тысяч двухкомнатных квартир в регионах, открыть 420 новых бассейнов, 145 школ на тысячу учеников или 260 детских садов на 230 детей каждый, 5 раз полностью реконструировать минский стадион "Динамо", дать каждому белорусскому пенсионеру ежемесячную прибавку к пенсии в 35 долларов, что позволило бы повысить среднюю пенсию в стране на 20%» — рассказывает видеоролик.





К видео имеют прямое отношение сайты «Кошт урада» и «Открытые закупки». «Кошт урада» — сайт на котором, можно узнать, откуда берутся и как тратятся деньги в бюджете нашей страны.