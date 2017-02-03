Лукашенко не собирается отменять «тунеядский» декрет, но допускает это со временем: «Если вместе решим»

Продолжается общение А. Лукашенко с прессой и общественностью. Руководитель Беларуси, в частности, затронул болезненную для многих тему декрета «О предупреждении социального иждивенчества». Среди интересных выводов: 95% населения — не тунеядцы, безработные — тоже не тунеядцы и не он их так назвал, отменять декрет никто не собирается, потому что он еще может «много хорошего принести».

Декретом о предупреждении социального иждивенчества возмутилась небольшая часть населения, заявил Александр Лукашенко 3 февраля на встрече с представителями общественности и СМИ.

По словам главы государства, он просил Марианну Щеткину и Наталью Кочанову, которые на тот момент занимали должности министра труда и соцзащиты и вице-премьера соответственно, оценить, какая часть населения против этого декрета. «И мне тогда доложили: мы провели тщательное исследование, какая часть населения возмутилась этим документом. Как я и ожидал, это небольшая часть, несколько тысяч человек, но очень активные», — сказал Лукашенко.

По его мнению, люди отреагировали «очень остро» на то, что «их обозвали тунеядцами», потому что это советский термин, под которым «понимали людей, которые бездельники и асоциальный образ жизни ведут». «И вот люди это перенесли на себя. Не надо переносить, — подчеркнул Лукашенко. — Я не скрою, у меня был элемент мотивации, когда я принимал это решение. До сих пор, особенно в сельской местности, в малых городах, где все друг друга знают, некоторые с утра до ночи работают и детишки у них, получают каких-то там 400–500 рублей. И им непросто. А некоторые лоботрясы ходят, они же видят друг друга, ни черта не делают, а живут неплохо и нигде не работают».

Как пишет БелаПАН, Лукашенко отметил, что в Беларуси население не платит 100% за услуги в сфере здравоохранения, как в странах с рыночной экономикой. «Да, кому не нравится наша медицина, плохая она, но тем не менее мы входим уже в пятерку лучших. И это не наша оценка, — заметил он. — Когда представители Всемирной организации здравоохранения сюда приехали и мы организовали конференцию, меня пригласили на нее. И когда они начали говорить, я понял, что такое в мире медицина. До 50 млн человек в США не имеют возможности получить медицинскую помощь. А мы лечим и бомжа, и алкаша, который сам себе ногу сломает, а мы его лечим везем. Не без недостатков наша медицина, согласен. Но вопрос не в этом».

«Сколько мы за это заплатили? Образование, безопасность, оборона, на улицах безопасность и прочее, и прочее. Вот эти льготы для детишек. Это расходы. Почему я должен платить налог, а ты не участвуешь в финансировании всего этого, хотя получаешь соответствующие услуги? Надо было их подтолкнуть», — сказал глава государства.

Одним из результатов реализации декрета Лукашенко назвал то, что люди, которые длительно не работали и не были зарегистрированы в качестве безработных, стали регистрироваться в качестве безработных. «Сократилась текучесть. Некоторые в конвертиках заработную плату получали. Налоги из этого платят? Здесь мы подстегнули и обнажили те процессы, которых мы даже не видели до принятия этого документа, — сказал президент. — Если кого-то это обидело, то не я виноват, что обозвали тунеядцами. Вы здесь не найдете в декрете президента слово „тунеядец“. Почему подавляющая — 95% — масса населения за это переживает? Вы работаете, платите налоги. Этот документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем для того, чтобы они работали. Но мы же не заставляем работать».

Лукашенко обратил внимание на то, что в декрет внесены изменения, по которым люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, освобождаются от уплаты данного сбора. «Мы долго думали, что разные случаи бывают, как не обидеть человека. И тогда мы дописали туда одну формулу, которая решает все проблемы — если ты попал в какую-то жизненную трудную ситуацию, надо исключить этого человека, чтобы не платил эти деньги», — сказал он, добавив, что решение в таких случаях принимают сельские советы или городская администрация.

«Считаю, что нет оснований сегодня дальше раскручивать эту тему. Этот декрет работает года три. Давайте поживем. Если мы уж с вами придем к одному непреклонному выводу, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите. Может, он еще много чего полезного привнесет в нашу жизнь», — заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что за год по декрету «о тунеядцах» было собрано 12,5 млн рублей.