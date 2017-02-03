Лукашенко проводит «Большой разговор с президентом»: самое интересное на данный момент (будет обновлено)

Сегодня в Минске Александр Лукашенко проводит встречу с белорусскими и зарубежными СМИ, а также с общественностью. Мероприятие получило название «Большой разговор с президентом».

По сообщению президентской пресс-службы, на встречу приглашены представители наиболее популярных печатных СМИ и Интернет-порталов, телеканалов, экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций.

Государственные телеканалы транслируют происходящее напрямую, ряд новостных сайтов организовали онлайн-трансляции.

«Большой разговор с президентом» очень похож на традиционные большие (во всех смыслах) брифинги, в ходе которых, как не раз убеждались белорусы, он может говорить без остановки по несколько часов.

Однако в этот раз присутствует определенная интрига. Несколькими днями ранее Россия ввела на границе с Беларусью приграничную зону. Данный шаг был осуществлен на фоне глобального похолодания в межгосударственных отношениях: до сих пор не решен нефтегазовый спор, заморожены все переговоры по кредитам, российские службы то и дело «заворачивают» с рынка белорусские продукты.

Ряд экспертов и аналитиков предполагали, что мероприятие предназначено в первую очередь ради того, чтобы президент сделал некие громкие заявления именно в адрес восточной соседки. На данный момент ситуацию затронул только корреспондент газеты «Звязда», однако ответ Лукашенко оказался на удивление сдержанным.

«Сильные новости» выбрали самое интересное из уже сказанного. Наиболее интересные и важные вопросы, а также ответы на них, которые прозвучат далее, мы опубликуем по окончании встречи.

Старые песни о главном

Александр Лукашенко, уже достаточно традиционно, убеждает присутствующих (и следящих за мероприятием в том), что население Беларуси все последнее время жило в очень льготном режиме, но далее так продолжаться не может — курс будет ужесточен.

«Мы и так уже страна льготников, дальше некуда. Ни одна страна мира не предоставляет столько льгот для детей, я уже не говорю о другом».

«Поддерживать надо тех, кого государство обязано поддерживать, и тех, кто нуждается в поддержке», — высказался А. Лукашенко. Кроме того, он напомнил, что уже ранее была проведена работа «по упорядочению льгот», многие из которых, якобы, существовали «со сталинских времен».

Имеется ввиду, по всей видимости, реформа 2007-2008 гг., в ходе которой подавляющее большинство социальных льгот было отменено, в том числе и для таких категорий граждан, как ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и воины-афганцы.

В этом же ключе оказались и мысли белорусского руководителя о пенсиях и зарплатах. Общий смысл свелся к тому, что за счет займов ни зарплаты, ни пенсии повышаться не будут, но вообще — будут. «Кровь из носу».

«Можно у кого-то одолжить, отобрать, взять, но это не наш путь. Одалживать можно, но уже нельзя, потому что у нас и так задолженность приличная — межгосударственная, корпоративная и т.д. Деньги надо возвращать. Поэтому особо надеяться на то, что мы будем заимствовать и за счет этого повышать заработную плату и пенсию, — этого не будет. Заработная плата, пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики», — сказал А. Лукашенко.

«Кровь из носа, но $500 должны быть обеспечены. Это не спонтанно названная цифра. Более того, мы это уже проходили. И в декабре прошлого года в стране было $412. Осталось совсем немного.

Средняя зарплата в стране $500 — это то, что государство должно помочь заработать человеку, чтобы он мало-мальски мог жить в той социально-экономической системе, которую мы создали. Все остальное не запрещается, приветствуется. Мы живем в рыночном экономике — кто сколько заработает", — добавил руководитель государства.

Ледовые дворцы — нужны, но отдачи нет

Отдельный спич был посвящен также теме здоровья нации, которая свелась к рассуждению о необходимости стране Ледовых дворцов. Тут выяснилось, что, вообще-то, они были нам очень нужны. Но еще хотелось бы и какой-то отдачи...

«Это ледовые дворцы не только для хоккея, как некоторые пытаются связать это с президентом. Мне в моем возрасте и маленького „пятачка“ достаточно, чтобы покувыркаться на льду с клюшкой и шайбой. Я хочу, чтобы мои дети в Беларуси, а их миллионы, умели держать клюшку, бегать на коньках и хотя бы с маленькой горки кататься на лыжах. Я хочу, чтобы мы были цивилизованным народом не только на страницах газет, но чтобы мы были на самом деле цивилизованным народом. Болтовней и разговорами цивилизацию не построишь в стране. Поэтому я делал это», — заявил действующий президент.

«Если я увижу, что мы пойдем по пути финнов... В советские времена проигрывали всем 15:1, 12:2, а сегодня они тех, кому проигрывали, под орех разделывают. Вот когда мы пойдем этим путем, вопреки любому мнению я буду строить катки, каточки, „пятачки“, чтобы люди занимались спортом. И это окупаемо — меньше в аптеку будут ходить», — добавил он.

Об отношениях с Россией: «Нельзя хвататься за живое»

Главный вопрос встречи задали, похоже, представители газеты «Звязда».

Выступающий оказался на удивление сдержан.

Так, Лукашенко заявил, что в руководстве России есть разные силы, и действия многих из них расходятся с решениями Путина.

«Ситуация развивается неважно», — подчеркнул он.

«Зачем хвататься за живое, зачем хватать нас за горло? Если на одной чаше независимость, а на другой — нефть, это несопоставимо. В России этого не понимают, думаю, что никуда они не денутся».

«Откуда напряженность? У России появилась некая настороженность, что Беларусь уйдет, что Лукашенко поведет белорусов на Запад», — сказал Лукашенко.

(будет дополнено)