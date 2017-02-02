ФСБ: Наши пограничники будут проверять паспорта у пассажиров поездов из Беларуси

С понедельника 6 февраля в Смоленской, Псковской и Брянской областях России на границе с Беларусью вводится режим пограничной зоны. Соответствующий приказ подписал глава ФСБ России Александр Бортников. Причём, проверять документы будут не только на автодорогах, но и в поездах. Об этом в беседе с Еврорадио заявил официальный представитель Пограничной службы ФСБ России.

«Там тоже сейчас проверяется всё. Пограничные наряды, которые осуществляют проверку документов».

По словам представителя Пограничной службы ФСБ России, на гражданах двух наших стран это решение российской стороны никоим образом не отразится ― просто проверят документы. Главное, иметь с собой паспорт. Еврорадио интересуется, что будет с белорусским грибником, который, не захватив с собой паспорт, во время прогулки с корзиной по лесу незаметно перейдёт белорусско-российскую границу и будет остановлен российскими пограничниками.

Представитель Пограничной службы ФСБ России: 48 часов, в соответствии с Кодексом «Об административных правонарушениях» РФ. Для выяснения личности. Личность устанавливается, и он отпускается.

Еврорадио: И что, человек со своей корзиной будет двое суток сидеть в участке?

Представитель Пограничной службы ФСБ России: Ну, как в Москве: если у человека нет паспорта, то есть все основания задержать его для установления личности. И не важно, кто это, россиянин, белорус или поляк. Это право любых правоохранительных органов на территории России. Документ хоть какой-то всегда должен быть у человека с собой.

Официально все эти меры направлены на выявление граждан третьих стран, которые захотят попасть в Россию через Беларусь. По словам собеседника Еврорадио, пересекать границу иностранцы могут только через международные пункты пропуска, а их на белорусско-российской границе нет. Даже аэропорт Минск-2 в направлении России международным не считаться. «Он переведён на внутренние линии», ― говорят в Пограничной службы ФСБ России.

Что касается создания на белорусско-российской границе такого международного пункта пропуска, то, говорят в Пограничной службы ФСБ России, возможно, он и появится, но пока этот вопрос «в подвешенном состоянии». Тем не менее, российские пограничники считают, что и белорусам не мешало бы ввести на восточном направлении свой режим пограничной зоны.

«По-хорошему, да, надо. На гражданах Беларуси и России это никоим образом не отразится, а с точки зрения контроля граждан третьих стран, это было бы правильным решением».

В Пограничной службе ФСБ России высказываются против того, чтобы возвращать «настоящую» границу между нашими странами с контрольно-пропускными пунктами.