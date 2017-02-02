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ТАСС: Беларусь ввела режим погранзоны вдоль границы с РФ еще в сентябре 2014 года

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  • 02 февраля 2017, 11:35
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Беларусь ввела режим погранзоны вдоль белорусско-российской границы еще в сентябре 2014 года указом президента.

Александр Лукашенко 4 сентября 2014 года подписал указ № 433 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 125», которым устанавливается приграничная территория в пределах административно-территориальных единиц, примыкающих к государственной границе Республики Беларусь с Российской Федерацией.

В комментарии к нему, размещенном на официальном сайте президента Беларуси, говорится, что это позволит «создать условия для реализации возложенных на органы пограничной службы задач и функций в пределах этой местности, а также организовать надлежащее взаимодействие с пограничными органами Российской Федерации, направленное на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».

Как сообщалось, директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ. Соответствующие приказы директора ФСБ опубликованы на портале правовой информации. В них Пограничной службе ФСБ РФ поручено «установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону», а также установить предупреждающие знаки на въездах в пограничную зону. Приказы директора ФСБ датированы 29 декабря 2016 года и зарегистрированы в Минюсте РФ 26 января 2017 года.

Метки: Политика (12370)

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