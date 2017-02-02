Эксперт: белорусы могут столкнуться с нюансами при пересечении границы с РФ

На белорусских граждан, въехавших на территорию РФ, как и на граждан третьих стран, может быть распространено нововведение Федеральной пограничной службы России, касающееся пребывания в пограничной зоне в связи с созданием ее на границе с Беларусью.

Такое мнение в беседе с корреспондентом БелаПАН высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко. Оговорок относительно граждан Беларуси в данном случае нет, констатировал он.

На вопрос о взаимосвязи введения Россией погранзоны на границе с Беларусью с предоставленной белорусскими властями возможностью пятисуточного посещения страны гражданам 80 государств без виз, эксперт отметил, что решение ФПС было принято практически за две недели до указа президента Беларуси.

Эксперт считает, что своими действиями Россия создает буфер для нелегальной миграции.

При этом он отметил, что ранее Беларусь ввела режим приграничных территорий для обеспечения профилактической деятельности на них органов внутренних дел и погранслужбы, но режим пограничной зоны — гораздо серьезнее.

Решение возникшей проблемы, по словам Александра Тищенко, сейчас находится в компетенции внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подписал три приказа об установлении пределов пограничной зоны на территории Псковской, Смоленской и Брянской областей, граничащих с Беларусью.

Документы датированы 29 декабря 2016 года, а на официальном интернет-портале правовой информации РФ опубликованы 27 января нынешнего года.

В каждом из приказов глава ФСБ определяет новые рубежи пограничной зоны — фактически вдоль всей границы с Беларусью. Погранзона детально прописана для каждого района на территории трех российских областей и привязана к географическим координатам.

Пограничным управлениям ФСБ в Псковской, Смоленской и Брянской областях приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону. Также приказано установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки.