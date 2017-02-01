Стройка 2-02 - 05-02:

Россия установила пограничную зону на границе с Беларусью

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  • 01 февраля 2017, 19:24
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На границе России с Беларусью установлена пограничная зона. Такое распоряжение отдал директор ФСБ Александр Бортников. Решение принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».

Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях должны установить на границе предупреждающие знаки, а также определить время и места въезда в пограничную зону.

Метки: Политика (12370), Главное (4931)

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Yavid 30-01 05-02:

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