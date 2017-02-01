Двадцать копеек с бутылки: в Беларуси хотят внедрить залоговую систему на тару

Через два года в стране собираются ввести залоговую систему на тару — банки и бутылки. В приемный автомат — таромат — можно будет сдать практически любую стеклянную или пластиковую бутылку либо металлическую баночку и вернуть уплаченный при покупке напитка в этой таре залог.

По заказу «Оператора вторичных материальных ресурсов» концепцию залоговой (депозитной) системы разработало ООО «ЭкоРисайклинг». Если эта концепция будет принята — покупатели смогут возвращать 20 копеек (предположительно) с каждой купленной банки или бутылки напитка. Такие системы работают во многих развитых странах, и благодаря этому там собирают 80 — 98% всей потребительской тары. Лучшие результаты показывает Германия, где систему ввели в 2003 году. Самый свежий «запуск» состоялся в прошлом году в Литве; при разработке нашей концепции частично учитывали и опыт соседей, поясняет один из авторов концепции Иван Михальчук.

Как работа с тарой организована сейчас?

Вторсырье — банки и бутылки — люди выбрасывают в контейнеры для раздельного сбора вторсырья, откуда их потом достают и отправляют на переработку. А если граждане не хотят помогать экологии, то выбрасывают свои бутылки в контейнер для смешанных отходов, — и тогда их захоранивают на полигонах. Значительная часть бутылок проходит через пункты приема вторсырья. При этом в разных приемных пунктах цена бутылок может сильно различаться.

Пункты приема оборотной стеклотары или вторсырья, — редкие места, где покупатель за стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки может получить «живые» деньги. А выбросив эту упаковку в контейнеры для раздельного сбора, за нее покупатель ничего не получает. Если же придать заботе об экологии личный экономический стимул для всех жителей страны, то раздельный сбор отходов станет более популярным.

Много ли тары собирается?

В 2015 году в стране образовалось примерно 3,8 миллиона тонн коммунальных отходов, из которых удалось извлечь 593 тысячи тонн вторичных ресурсов всех видов (всего 15,6%). Значительную долю среди всех отходов занимает именно упаковка. В обращении в Беларуси находится около 5 миллиардов единиц тары из-под напитков всех видов. По расчетам в прошлом году из всех проданных в стране напитков в пол-литровых стеклянных бутылках собрали только 30% тары, из всех литровых ПЭТ-бутылок — только 18%. После внедрения залоговой системы хотят собирать уже 80% от общего объема.





А кто и сколько будет платить при новой системе?

При новой системе в цену товара будет «зашит» залог за упаковку. Это та величина, которую можно будет вернуть после того, как бутылка опустеет. Размер залога — 20 копеек, и его станут печатать и на ценнике, и в чеке.

Поясним на примере. Если сейчас бутылка минералки стоит 1 рубль, то при новой системе на ценнике вы прочтете примерно следующее: «Цена — 1 рубль 20 копеек, в том числе возвращаемый залог — 20 копеек».

Какая мне польза от залоговой системы?

Действительно, может показаться, что внедрение залоговой системы — это лишние хлопоты для покупателя: сначала переплати, а потом еще ходи, бутылки сдавай... Да, товар подорожает на 20 копеек, но эти деньги потом вернутся к покупателю, а тара гарантированно отправится на переработку, а не на захоронение. Сбор и переработка отходов тары вырастет с 18−30% до 80%; а производство новых банок и бутылок из «вторички» дешевле, чем из первичного сырья. Страна станет чище, а ресурсов будет тратиться меньше.

Вся система «круговорота» тары станет для покупателя прозрачной. Сейчас он покупает бутылку напитка — и не знает, «забиты» ли в цену экологические платежи. С внедрением новой системы все станет четко: вот — цена товара, а вот — залог.

Какая тара подпадет под залоговую систему?

Залог хотят установить на стеклянные и пластиковые бутылки емкостью от 0,1 до 3 литров, а также на жестяные/алюминиевые баночки емкостью от 0,1 до 1 л. При разработке законопроекта важно настоять на том, чтобы в системе участвовали алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво: большая часть стекла в отходах приходится как раз на их тару. В будущем можно будет ввести в систему и картонные пачки типа TetraPak.