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«Большой разговор»: Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ

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  • 01 февраля 2017, 14:21
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Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает БелаПАН.

«Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием „Большой разговор с президентом“, — сообщает пресс-служба президента. — В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам».

Прямая трансляция встречи с представителями общественности и СМИ начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

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