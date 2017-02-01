Министр образования пообещал сократить сроки обучения по некоторым специальностям в вузах

Министр образования Игорь Карпенко в общении с журналистами анонсировал сокращение сроков обучения по некоторым специальностям в учреждениях высшего образования, передает корреспондент БелТА.

«Мы посмотрели сроки подготовки по ряду специальностей. Есть специальности, по которым мы можем готовить 4-4,5 года. Это уже в практике внедрено», — сказал Игорь Карпенко. Он добавил, что есть еще около 50 специальностей, где можно предусмотреть перевод на сокращенный срок обучения, то есть до 4-4,5 лет.

Тем не менее, существуют специальности, по которым перевести обучение на сокращенный срок невозможно. Министр привел в пример медицинские специальности, специальности для ядерной энергетики, некоторые творческие специальности (например, архитектура, скульптура), где требуется более длительная подготовка. В новой редакции Кодекса об образовании это будет заложено.

Кроме того, планируется пересмотреть такую позицию, как учебный план и программа. Предлагается заложить примерный учебный план и программу, от которых вузы будут отталкиваться при составлении непосредственно своих планов и программ с конкретным заказчиком кадров. Это позволит им получить больше автономии.

Например, Министерство промышленности заказывает подготовку каких-то специалистов в БГУИР. На основе примерного плана и программы можно будет скорректировать план и программу для подготовки этих конкретных специалистов. При этом прицел должен быть сделан на практикоориентированность и соблюдение таких важных позиций в системе высшего образования, как фундаментальность, гуманитарный блок, уверен министр.