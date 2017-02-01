В Могилеве продолжают собирать деньги на нужды школы, невзирая на запрет Минобразования

Могилевчанка Алена Ковалева опубликовала в сообществе «Могилев Live» фотоснимок обращения, в котором содержится просьба к родителям от попечительского совета средней школы № 39 до конца месяца перечислить по 5 рублей на расчетный счет в «Беларусбанке» на «укрепление материально-технической базы».





На момент написания новости могилевчане оставили под постом с фото более 120 комментариев и «лайкнули» его более двухсот раз.

Всего лишь полторы недели назад министерство образования прямым текстом запретило родительским комитетам собирать деньги на нужды детских садов и школ. Однако часть горожан, вступивших в полемику, приняли сторону авторов объявления. Они обращают внимание на то, что деньги собирает не родительский комитет, а попечительский совет, а также на то, что в объявлении содержится не требование, а просьба.