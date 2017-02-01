В Могилеве продолжают собирать деньги на нужды школы, невзирая на запрет Минобразования
- 01 февраля 2017, 09:22
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Места: Могилев (448)
Метки: Образование (369), Общество (25593)
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