Что меняется с 1 февраля: вырастут минимальные пенсии, а декретницам накинут по рублю

В феврале те, кто живет на минимальную или социальную пенсию, а также на пособие по уходу за ребенком, получат от государства чуть больше денег. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения нас ожидают в ближайшее время и как они отразятся на наших кошельках.

Вместе с БПМ вырастут единовременные «детские» пособия

Бюджет прожиточного минимума с 1 февраля составит 180 рублей 10 копеек (сейчас — 174 рубля 52 копейки). Новый БПМ будет действовать до 30 апреля.

Единовременные пособия при рождении детей, которые зависят от этого показателя, с февраля также вырастут. К примеру, пособие на первого ребенка (10 БПМ) составит немногим больше 1800 рублей, на второго и последующих детей (14 БПМ) — чуть больше 2520 рублей. На 5,5 рубля больше будут платить женщинам, ставшим на учет до 12 недель беременности (пособие разовое, 100% БПМ).





Увеличится минимальный потребительский бюджет

С 1 февраля также изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов — сумма денег, которая нужна на набор продуктов и вещей для удовлетворения базовых потребностей одного человека.

Больше всего увеличится МПБ для трудоспособного населения — на 8,72 рубля, а меньше всего — для детей до трех лет (на 4,2 рубля). Среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек вырастет до 323 рубля 74 копейки. МПБ пенсионера составит 301 рубль 45 копеек, а студента — 287 рублей 93 копейки.

Декретницы получат прибавку







С 1 февраля увеличатся и размеры ежемесячных пособий, которые получают мамы в декрете. Прибавка составит немногим больше 1 рубля.

Эти пособия пересматривают раз в квартал, их рост зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за три предшествующих месяца. Если «получка» выросла, то пособия поднимают, а если упала или не изменилась — оставляют на прежнем уровне.





В последний раз пособия для родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, поднимали с 1 ноября прошлого года. Тогда суммы выплат выросли от 7,87 до 10,12 рубля в зависимости от количества детей в семье.

Напомним, в конце прошлого года парламентарии рассматривали изменения в закон о детских пособиях. Предлагалось пересматривать размер ежемесячных пособий, которые получают родители в декрете, раз в год, а не каждый квартал. Депутаты за документ хоть и проголосовали, но попросили доработать ко второму чтению.

Работодатели будут больше отчислять на погашение задолженности по зарплате

С 1 февраля в Беларуси изменится обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 297 рублей 95 копеек.

Вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

С февраля также поднимут минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты увеличатся пропорционально росту размера БПМ.





Кроме того, с февраля вырастут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам старше 75 лет. К примеру, для тех, кто старше 80 лет, ежемесячная доплата к пенсии теперь будет составлять 45,03 рубля в месяц (25% БПМ).

Подорожают некоторые сигареты

С 1 февраля в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Ценник увеличится от 5 до 10 копеек.

Больше всего поднимется ценник на сигареты, которые ввозит компания «Беларусьторг», — Aroma Rich Apple, Aroma Rich Rum&Cherry, Aroma Rich Irish Coffee. Их стоимость вырастет на 10 копеек до 3,5 рубля.





Напомним, белорусские табачные компании могут каждый месяц устанавливать новые максимальные цены на свою продукцию. За прошлый год сигареты в Беларуси подорожали на 13,7%.

Подорожают валютные кредиты

С 01.02.2017 нормативы обязательных резервов для банков и НКФО от привлеченных средств физлиц и юрлиц в национальной валюте снижены с 7,5 до 4%, а от привлеченных средств в инвалюте — повышены с 7,5 до 11 %.