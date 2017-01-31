Внешний долг страны вырос и составляет $13,6 миллиарда: по $3100 на каждого занятого в экономике

Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2017 года составил 37,0 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний госдолг по состоянию на начало года составил $13,6 млрд, увеличившись с начала прошлого года на $1,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%. Самые крупные внешние госзаймы прошлого года:

— $800 000 000 — Евразийского фонда стабилизации и развития;

— $552 000 000 — Правительства и банков Российской Федерации;

— $446 900 000 — банков КНР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило $892 400 000:

— $353 100 000 — Евразийский фонд стабилизации и развития;

— $300 000 000 — Правительство Российской Федерации;

— $184 200 000 — банки КНР;

— $51 400 000 — МБРР;

— $3 600 000 — США;

— $100 000 — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала 2016 года на 0,5 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,0%.

За январь — декабрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1,64 млрд и 543,7 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1,5 млрд и 599,5 млн рублей.