Валютный махинатор в Кричеве за полтора года «заработал» более $25 тыс.

В Кричеве задержали валютчика, который за полтора года «работы» заработал более 50 тысяч деноминированных рублей, что составляет более $25 тысяч в эквиваленте.

По данным Кричевского райотдела СК, который расследует это дело, мужчина осуществлял свою нелегальную деятельность с января 2015 по июнь 2016 года. В отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконная предпринимательская деятельность»).

Валютчик заключен под стражу, ему грозит до трех лет лишения свободы.