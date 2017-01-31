Стройка 2-02 - 05-02:

Валютный махинатор в Кричеве за полтора года «заработал» более $25 тыс.

  1. Главная страница
  2. Новости Беларуси
  • 31 января 2017, 12:28
  • 1580
  • 3




В Кричеве задержали валютчика, который за полтора года «работы» заработал более 50 тысяч деноминированных рублей, что составляет более $25 тысяч в эквиваленте.

По данным Кричевского райотдела СК, который расследует это дело, мужчина осуществлял свою нелегальную деятельность с января 2015 по июнь 2016 года. В отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконная предпринимательская деятельность»).

Валютчик заключен под стражу, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Места: Кричев (11)

Метки: Криминал (7553)

Комментарии правила
Yavid 30-01 05-02:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах

Самое читаемое