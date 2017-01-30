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В Бресте нашли радиоактивный одноразовый подгузник

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  • 30 января 2017, 16:51
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В Бресте обнаружили в мусоровозе подгузник с радиоактивным веществом.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов, 27 января в 15.26 в центр оперативного управления ведомства поступило сообщение с местного мусороперерабатывающего завода о превышении фона ионизирующего излучения в автомобиле, который проехал через контрольную рампу.


Прибывшие к месту вызова спасатели выявили превышение радиационного фона в задней части кузова мусоровоза. Автомобиль поставили на отдельную стоянку, в радиусе 20 метров выставили оцепление.

При сортировке мусора был обнаружен пакет с одноразовым подгузником. Вблизи пакета было зафиксировано превышение нормы радиационного фона в 37,5 раза. На расстоянии 1,5 метра фоновые значения были в норме.


Предварительный анализ вещества, находящегося в подгузнике, показал, что это йод-131. Период его полураспада составляет восемь суток, через 48 суток установятся допустимые фоновые значения.

Пакет изъят спасателями и помещен в металлический ящик до утилизации.

Места: Брест (586)

Метки: Происшествия (10030)

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Yavid 30-01 05-02:

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