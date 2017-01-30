В Бресте нашли радиоактивный одноразовый подгузник

В Бресте обнаружили в мусоровозе подгузник с радиоактивным веществом.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов, 27 января в 15.26 в центр оперативного управления ведомства поступило сообщение с местного мусороперерабатывающего завода о превышении фона ионизирующего излучения в автомобиле, который проехал через контрольную рампу.
Прибывшие к месту вызова спасатели выявили превышение радиационного фона в задней части кузова мусоровоза. Автомобиль поставили на отдельную стоянку, в радиусе 20 метров выставили оцепление.
При сортировке мусора был обнаружен пакет с одноразовым подгузником. Вблизи пакета было зафиксировано превышение нормы радиационного фона в 37,5 раза. На расстоянии 1,5 метра фоновые значения были в норме.
Предварительный анализ вещества, находящегося в подгузнике, показал, что это йод-131. Период его полураспада составляет восемь суток, через 48 суток установятся допустимые фоновые значения.
Пакет изъят спасателями и помещен в металлический ящик до утилизации.
Самое обсуждаемое
Снесенное еврейское кладбище в центре Гомеля: мифы и реальность. Гомельский историк опроверг государственные СМИ и пояснил, почему «элитные дома» нельзя строить на костях
Слухи вокруг предприятия «Гомельагрокомплект»: зарплата мясными консервами или выгодная для работников система рассрочки?
Россия установила пограничную зону на границе с Беларусью
За оскорбление белорусского языка гомельского экс-милиционера наказали по максимуму
В Гомеле угрожают выселить на улицу 41-летнюю больную женщину
«Шахматный» пол, зеркала и кованая лестница: в кинотеатре имени Калинина обновили фойе (фото)
Гомельчанин строил резиденцию Лукашенко, а потом стал «тунеядцем»