Многие предприниматели получили письма с требованием доплатить якобы неуплаченные налоги

В рамках борьбы с лжепредпринимательством проверяющие органы направили в адрес добросовестных предпринимателей многочисленные письма с требованием доплатить якобы неуплаченные налоги. Об этом сообщила БелаПАН вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.
«Когда компанию проверяют и обнаруживают, что несколько лет назад она заключала договор с фирмой, которая сегодня считается лжепредпринимательской структурой, проверяемая организация задним числом насчитывает к доплате суммы налогов вместе с пеней. Счета на уплату этих сумм получают добросовестные предприниматели — такие вот «письма счастья», — рассказала Лилия Коваль.
Она также отметила, что предприниматели зачастую не хотят оспаривать фискальные требования, которые содержатся в этих письмах. «Когда мы предлагаем членам союза оспаривать "письма счастья", предприниматели нам отвечают, что разбирательства с проверяющими органами могут обойтись им еще дороже», — пояснила Коваль.
Председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец в беседе с корреспондентом БелаПАН подчеркнул, что реакция предпринимателей на получение упомянутых писем вполне закономерная. «Если субъект хозяйствования решит оспаривать фискальные требования, которые присутствуют в "письме счастья", к нему приходит проверка. Результативность проверок составляет у нас в стране более 90%. То есть вероятность получить штрафные санкции от проверяющих органов у субъектов хозяйствования очень высока, поэтому они и не пытаются опротестовывать», — сказал Александр Швец.
По его словам, ситуация, когда из-за борьбы государства с преступными организациями страдают добросовестные предприниматели, крайне негативно влияет на деловой климат в стране. «Мы не можем отрицать, что в Беларуси существуют лжепредпринимательские структуры (всякого рода "финки" и другие подставные организации, необходимые для осуществления противоправной деятельности). Но добросовестные предприниматели должны быть защищены от "писем счастья", которые появляются в связи с деятельностью лжепредпринимательских структур», — убежден Швец.
В качестве выхода из сложившейся ситуации руководитель бизнес-ассоциации видит создание системы «одного окна», благодаря которому добросовестные организации могли бы проверить своих контрагентов. «Если в ответ на запрос уполномоченный орган сообщает, что в "черном списке" организации нет, тогда юрлицо или индивидуальный предприниматель должен освобождаться от всех форм ответственности за контакты с таким контрагентом», — отметил Швец.
Бизнес-союзы уже поставили вопрос о необходимости урегулирования этой ситуации перед государством. «Мы направили предложения делового сообщества по лжепредпринимательству в Администрацию президента, чтобы соответствующие нормы законодательства были пересмотрены», — рассказал БелаПАН сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.
Маргелов является членом рабочей группы по стимулированию деловой активности, созданной в январе этого года по распоряжению Александра Лукашенко. 27 января состоялось первое заседание группы, на котором рассматривались организационные вопросы ее деятельности. Заседание проходило под председательством главы Администрации президента Натальи Кочановой.
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