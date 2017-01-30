Дочь Александра Тихановича назвала причину его смерти

Стала известна причина смерти народного артиста Беларуси Александра Тихановича — о смертельном диагнозе «Комсомолке» рассказала дочь певца.

Многих белорусов интересовало, от чего умер народный любимец — на момент смерти Александру Тихановичу было всего лишь 64 года. Ходили слухи об онкологическом заболевании. По словам Анастасии Тиханович, причиной смерти ее отца стал идиопатический фиброзирующий альвеолит.



Дочь певца рассказала некоторые подробности об этой редкой болезни. Идиопатический фиброзирующий альвеолит — аутоиммунное заболевание легких. Лечение, которое позволяло бы полностью победить болезнь, пока не разработано. Больные с таким диагнозом живут, как правило, не более 4-х лет. Александр Тиханович продержался почти семь. Однако конец все же наступил, не помог даже курс лечения в Германии, медицина которой считается одной из самых передовых в мире.



Народный артист хотел сохранить информацию о болезни в тайне, поэтому ни он сам, ни его родственники и друзья никаких публичных заявлений не делали. А благодаря неунывающему жизнелюбию певца даже по его внешнему виду трудно было сказать, что в нем уже поселился смертельный недуг. Лишь в последний год жизни исполнителя его поклонники начали замечать, что он стремительно, нездорово худеет.



С 14 января, когда Александра Тихановича в последний раз госпитализировали, он провел под кислородной маской почти две недели.