Сотни людей пришли к Белгосфилармонии, чтобы проститься с Александром Тихановичем

762 Сергей Михалок и группа BRUTTO в рамках тура выступят в Жлобине После феерического гомельского концерта поклонники с нетерпением и надеждой ожидали новостей от группы. И вот, свершилось — BRUTTO едут в тур по городам Беларуси! Му...

4359 Эксперимент: в Гомеле детские сады впервые попробуют встраивать в новые многоэтажки Гомельчане первыми в стране разработали проект панельной 10-этажки со встроенным детским садом. Ожидается, что такой дом появится в нынешнем году. В Гомельском домостроительном ком...

986 Как инвалид из Мозыря от государства коляски добивался Сейчас мир Леонида сузился до пределов его комнаты, так как старая коляска развалилась, а новую он никак не может допроситься у социальных служб....

2485 ФСБ: Наши пограничники будут проверять паспорта у пассажиров поездов из Беларуси С понедельника 6 февраля в Смоленской, Псковской и Брянской областях России на границе с Беларусью вводится режим пограничной зоны. Соответствующий приказ подписал глава ФСБ России Александр Бортников...

5689 Парень, пропавший в конце декабря, найден мертвым. Его тело со дна Припяти сегодня извлекли водолазы В конце прошлого года в Мозыре пропал 18-летний парень. Николай Скидан 29 декабря вышел из ночного клуба «NumberOne». С тех пор о его местонахождении не было ничего известно. Сегодня водолазы в Припят...