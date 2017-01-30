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Сотни людей пришли к Белгосфилармонии, чтобы проститься с Александром Тихановичем

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  • 30 января 2017, 12:47
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Гражданская панихида продлится с 11:00 до 14:00. Утром в церкви на Военном кладбище прошло отпевание.

Проститься с певцом в Филармонию пришли Анатолий Ярмоленко, Егор Хрусталев, Сергей Кухто, музыканты группы Litesound.

Ядвига Поплавская — вдова Александра Тихоновича.

Денис Курьян с женой.

Оставив запись в книге соболезнований, Анатолий Ярмоленко остался сидеть у гроба с родственниками Тихановича.

В ногах гроба установили огромный венок из красных и белых роз с широкой лентой цветов государственного флага и надписью: «От президента Республики Беларусь».

Глава Администрации президента Наталья Кочанова запись в книге соболезнований.

Череда людей движется, не останавливаясь. Некоторые остаются в зрительном зале, чтобы в последний раз побыть с любимым артистом.

Александр Тиханович умер 28 января. Ему было 64 года.


Сергей Гудилин, Наша Нива

Люди в материале: Александр Тиханович (20), Анатолий Ярмоленко (8), Егор Хрусталев (1), Сергей Кухто (2)

Места: Минск (5098)

Метки: Общество (25593)

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