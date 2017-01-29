Стройка 2-02 - 05-02:

«Это сосед звонил»: в сети появилась видеопародия на телефонный разговор Путина и Трампа, в который вклинивается Лукашенко

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  • 29 января 2017, 16:19
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В интернете появилось пародийное видео от Comedy club: во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа вторую линию обрывает Александр Лукашенко с вопросом: «Ну шо там, ну шо говорит он, шо?!»

В данном ролике главную роль исполняет Дмитрий Грачев — двойник Путина из Comedy club.

Метки: Шапито (48)

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Yavid 30-01 05-02:

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