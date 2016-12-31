Инцидент произошел около 14 часов 3 января на улице Зеленогурской в Витебске. Сотрудники ГАИ задержали голого мужчину, который находился за рулем Ford и немногим ранее въехал в остановку общественного транспорта. Пока неясно, по какой причине водитель был за рулем голым. Сейчас проводится проверка и освидетельствование.

Некоторые детали происшествия AUTO.TUT.BY сообщили в пресс-службе милиции региона:

— 28-летний водитель Ford совершил ДТП — въехал в остановочный пункт на улице Зеленогурской. Это произошло около 13.45. Очевидцы вызвали скорую и сотрудников ГАИ. Прибывший на место наряд задержал мужчину. По данному факту идет проверка.





Почему мужчина находился за рулем обнаженным, пока неизвестно. На данный момент проводится оценка его физического состояния.

Стоит отметить, что в Витебске сегодня довольно холодно: мороз до минус 3 градусов.